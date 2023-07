Luís Rocha assina pelo Tondela até 2024

O lateral esquerdo Luís Rocha assinou pelo Tondela até junho de 2024 e já marcou presença hoje, no primeiro dia de trabalho, anunciou a SAD do clube da II Liga de futebol.

“No primeiro dia da nova época mais um reforço. Luís Rocha, lateral esquerdo de 30 anos é a mais recente cara nova do plantel 2023/24 do CD Tondela”, escreveu a SAD em comunicado de imprensa.

No dia em que a equipa regressou aos trabalhos, com a realização de exames médicos, a SAD anunciou que, esta terça-feira, estão agendados testes físicos nas instalações do Estádio João Cardoso, com a presença de Luís Rocha.

“Com uma vasta experiência, nacional e internacional, Luís Rocha jogou no estrangeiro nas últimas oito temporadas, tendo encontrado em Tondela a oportunidade ideal para regressar a casa”, referiu.

Citado pelo clube, o atleta natural de Vila Nova de Famalicão admitiu que é um jogador “muito melhor preparado do que era há oito anos antes de sair para o estrangeiro”, o que lhe permite “acrescentar experiência e profissionalismo em cada treino e jogo”.

Luís Rocha junta-se aos médios Cícero Alves, João Costinha, André Ceitil e Hélder Tavares e ainda ao guarda-redes Iuri Miguel, que também assinaram pelo Tondela para a próxima época.

Na equipa liderada pelo treinador Tozé Marreco estão também os defesas Bebeto e Ricardo Alves, o capitão, que também prolongaram os respetivos contratos com o clube.