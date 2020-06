“Luís Almeida, o herói da 1ª manutenção no Campeonato de Portugal, está de regresso ao Lusitano”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o avançado

Luís Almeida, de 25 anos, para assinar um vínculo válido por uma temporada.

Recorde-se que Luís terminou a sua formação nos Juniores do Lusitano

e ingressou na equipa principal na época seguinte, onde acabou por estar em

evidência no Campeonato de Portugal, em época de estreia do clube na

competição, tendo assinado um golo histórico. Em Grijó, saltou do banco ao

minuto 88 e dois minutos depois, acabaria por marcar o golo que valeria os três

pontos e a primeira manutenção do clube em competições nacionais. Seis

épocas depois, o herói da 1ª manutenção está de regresso. Já como sénior

conta também com passagens pela AD Castro Daire, Roriz e Mortágua FC,

clube de onde chega agora, depois de apontar 9 golos e ter sido um dos

obreiros da subida aos nacionais. No currículo o jovem avançado conta com

três subidas aos campeonatos nacionais, ao serviço de Lusitano, AD Castro

Daire e Mortágua.

Apesar da muita cobiça por vários clubes, inclusive os da região, o

Lusitano venceu a corrida e está assim assegurada a primeira contratação do

plantel que estará às ordens de Rogério Sousa, depois de já confirmadas as

renovações com Ruca e Braz.