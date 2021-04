Localidades de Alcofra receberam ações de sensibilização no âmbito do projeto “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”

As localidades de Espinho e Meã, na freguesia de Alcofra, acolheram, no dia 10 de abril, ações de sensibilização no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, numa organização do Município de Vouzela em colaboração com a Freguesia de Alcofra e os Bombeiros Voluntários de Vouzela.

Pretende-se com este projeto prevenir as pessoas para comportamentos de risco e medidas de autoproteção em caso de aproximação de incêndio florestal. Noutra vertente, foi também alertado para a importância da gestão de combustíveis no perímetro florestal e na proteção das habitações e outras edificações.

Ainda neste âmbito estão a ser preparadas outras ações a realizar nas restantes freguesias do concelho, com prioridade para as consideradas freguesias de risco no corrente ano.

Este projeto teve início em 2018 com a realização de um simulacro na aldeia de Vilar da freguesia de S. Miguel do Mato.