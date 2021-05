Presidentes das Câmaras de Loures, Alvaiázere, Mafra e Góis marcam presença na iniciativa,

Livro “Sonhar, Transformar Cidades e Territórios – Visão, Estratégia e Gestão Autárquica” vai ser

apresentado em Vouzela

A Câmara Municipal de Vouzela e os Territórios Criativos vão lançar o livro “Sonhar, Transformar Cidades e

Territórios – Visão, Estratégia e Gestão Autárquica” no próximo dia 7 de junho, pelas 11h, no auditório

municipal 25 de abril.

Trata-se de um manual de reflexão sobre visão, estratégia e gestão autárquica, estando dividido em

capítulos com temáticas distintas, nomeadamente: Governação Autárquica e Criação do Valor Público,

Âmbito e Atribuições das Autarquias Locais; Smart and Sustainable Cities; Estratégia dos Territórios;

Marketing Territorial; Os Municípios como Atores do Desenvolvimento; Animação Cultural enquanto

Estratégia Emergente; Liderança num mundo paradoxal; Transformação Digital; Finanças Públicas, e Cultura

e Municipalização.

O programa da sessão contará com uma conferência sobre alguns temas abordados no livro, tendo já como

oradores confirmados o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, a Presidente da

Câmara Municipal de Alvaiázere, Célia Marques, o Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa

Silva, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, e a Presidente da Câmara

Municipal de Góis, Maria de Lurdes Castanheira.

No encerramento da conferência marcará presença a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel

Ferreira.