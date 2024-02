Livro sobre cinco séculos de pintura apresentado na segunda-feira em Lamego

O livro “Cinco Séculos de Pintura. Guia ilustrado da pintura no Vale do Varosa e Museu de Lamego”, de Ana Brito e Rita Veiga, vai ser apresentado na próxima segunda-feira, no Museu de Lamego.

Segundo o Museu de Lamego, o livro percorre “500 anos de encomenda artística e nomes maiores da pintura portuguesa, como Grão Vasco, Gaspar Vaz, os mestres de Ferreirim – Garcia Fernandes, Gregório Lopes e Cristóvão Figueiredo -, André Reinoso, Bento Coelho da Silveira e Pedro Alexandrino de Carvalho, entre outros”.

O objetivo é proporcionar “uma viagem ao interior das pinturas, para conhecer materiais, suportes, ferramentas e utensílios, pigmentos e sua evolução ao longo dos séculos”, acrescentou.

Este livro resultou da vontade que as autoras, ambas conservadoras-restauradoras, tinham em “partilhar com o público, de todas as idades, a sua ligação e vasto conhecimento sobre a pintura que se conserva no Museu de Lamego e Vale do Varosa, enquanto responsáveis pelo tratamento de conservação e restauro de grande parte das obras que o livro aborda”.