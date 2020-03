Linha de Apoio à Ventilação da Linde Saúde dá suporte a médicos e profissionais de saúde 24/7

A Linde Saúde acaba de disponibilizar uma Linha de Apoio à Ventilação exclusivamente dirigida aos médicos e profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à COVID-19 e que necessitam de adaptar uma grande diversidade de ventiladores aos doentes mais críticos, de forma rápida e eficaz.

A linha de apoio vai estar disponível 24 horas por dia, sete dias por semana para ajudar no combate a esta crise de saúde pública.

“Devido à situação imposta pela COVID-19, uma parte dos doentes pode ter necessidade de ser ventilado, sobretudo os mais críticos. A diversidade das equipas de profissionais de saúde bem como a variedade de ventiladores disponíveis levará a uma necessidade de adaptação técnica rápida e competente. Conscientes do nosso papel perante o cenário atual, criámos uma linha de atendimento efetuado por profissionais de saúde, que através da sua experiência e conhecimento poderão contribuir para o esclarecimento de dúvidas ou dificuldades dos que se dedicam a 100% a ajudar os doentes com necessidade de ventilação, para que consigam fazer o seu trabalho com segurança e dar uma resposta ainda mais rápida”, destaca Maria João Vitorino, Homecare Business Manager da Linde Saúde.

“Vivemos momentos de enorme angústia e incerteza, em que a capacidade de antecipar as dificuldades e potenciar a agilidade, segurança do doente e eficácia terapêutica, podem fazer a diferença. É precisamente nesse sentido que a Linde Saúde reuniu a sua equipa mais experiente em ventilação para, através deste número de apoio, ajudar os que estão na linha da frente no combate a esta pandemia”, conclui Maria João Vitorino.