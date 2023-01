Limpar o carro de forma ecologicamente correta

Como limpar carro de forma ecologicamente correta? Muitos produtos de limpeza poluem e fazem mal ao meio ambiente. Por isso, é preciso saber como higienizar seu carro sem agredir a natureza, usando produtos e métodos ecologicamente corretos.

Para ajudar com isso, o texto abaixo demonstra como limpar seu veículo da melhor forma, sem agredir o meio ambiente em nenhum momento. Desse modo, continue lendo para saber mais sobre o assunto.

O que não fazer ao limpar seu carro

Antes de mostrar o que é correto na limpeza, é preciso saber o que evitar. Há várias coisas que são prejudiciais ao meio ambiente, com algumas que até parecem óbvias, mas muitos desconhecem.

Nos tópicos abaixo, vamos explorar isso.

Não desperdice água

Ao limpar seu carro, não use mais água do que o necessário. Por exemplo, muitos motorists usam mangueiras durante a lavagem da lataria. Ao deixar a água da mangueira escorrer sem uso, estará fugindo das boas práticas ecológicas.

O mesmo pode ser dito em outros momentos da limpeza. Por exemplo, ao lavar seus tapetes seat, pneus ou rodas.

Usar produtos abrasivos

Muitos produtos que são úteis na limpeza podem ser muito prejudiciais ao meio ambiente. Os piores são a água sanitária, soda caustica e outras substâncias que podem intoxicar animais, plantas ou até mesmo pessoas, caso entrem em contato.

Mas há alguns outros que também fazem mal, mesmo sem parecer. Por exemplo, detergente é capaz de criar espuma em níveis extraordinários após serem liberados na natureza.

Não libere a sujeira em qualquer lugar

Seu carro está com muita lama ou outro tipo de sujeira? Ao lavá-lo, busque uma forma de não liberar tudo no meio ambiente. Por exemplo, ao colocar filtros no ralo ou outras formas de conter a água.

O mesmo vale para lavagens a seco, como aspiração de bancos ou limpeza de ar condicionado. A sujeira liberada deve ser descartada de forma apropriada.

E outros detritos do carro? Por exemplo, óleo de motor ou outros produtos semelhantes? Muitas oficinais recolhem gratuitamente tais produtos. Entretanto, é preciso se certificar que o local também possui um programa de descarte consciente.

Como limpar o carro corretamente?

Agora que já sabe o que não fazer, pode aprender o que é correto. Muitos pensam que é complicado fazer uma limpeza ecologicamente correta, mas é o oposto.

Ao fazer o certo, o motorista não só ajuda o ambiente, como economiza dinheiro. Agora, os tópicos abaixo vão mostrar práticas ecologicamente corretas para limpar o carro.

Sempre que possível, faça limpeza a seco

A limpeza a seco não utiliza água em excesso, produtos abrasivos ou outras substâncias que ataquem o ambiente. Basicamente, envolve retirar a poeira ou usar panos úmidos em alguns casos.

Claro, não é recomendado para limpezas pesadas, mas é o suficiente para uma manutenção semanal ou diária. É preciso tomar cuidado com o uso de panos ou coisas semelhantes. Eles podem arranhar a pintura do seu veículo ou estragar alguma outra parte.

Dilua os produtos

Precisa usar algum material de limpeza mais forte? Em vez de usá-lo diretamente, pode tentar diluir em água. Claro, considere as instruções do fabricante daquele produto, já que alguns não podem passar por tal procedimento.

No caso daqueles que podem ser diluídos, você até mesmo conseguirá economizar, já que vai durar mais tempo.

Busque métodos alternativos de lavagem

Já usou a lavagem a vapor? Em vez de usar água em seu estado líquido, esse tipo de limpeza esquenta a água e libera somente o vapor quente.

É útil principalmente para estofados, tapetes e outras partes mais complicadas de limpar. O vapor adentra nas partículas do tecido, solta a sujeira com o calor e evapora muito mais rapidamente.

Alguns produtos podem ser utilizados em conjunto com a lavagem a vapor. Todavia, muitas vezes não é necessário usar nada, já que a água quente solta grande parte do que está impregnado.

Entretanto, algumas pessoas também fazem esse tipo de limpeza na carroceria. É especialmente útil em caso de frestas ou peças muito pequenas, em que pode ser perigoso ou prejudicial colocar água diretamente.

Use produtos orgânicos ou naturais

Vinagre, sabões naturais e outros produtos semelhantes não agridem o meio ambiente, são baratos e eficazes na limpeza. Dependendo de como o veículo é higienizado, pode ser mais do que suficiente.

Conclusão

Notou como não é difícil higienizar seu veículo sem prejudicar o ambiente? As dicas acima mostram o que deve e o que não deve ser feito. Com isso, basta aplicar tais práticas para evitar problemas.