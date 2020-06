Liga Portuguesa Contra o Cancro promove webinar Esclarecer doentes oncológicos em tempos de COVID-19

“Cuidar melhor de quem vive com cancro em tempo de pandemia” é o nome do webinar promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), com o apoio da Roche Farmacêutica, destinado a todos os doentes oncológicos. Realiza-se no próximo dia 17 de junho, pelas 18h30, e será transmitido em direto na página de Facebook da LPCC.

A sessão online, moderada pela jornalista Cláudia Pinto, contará com a presença de Luís Costa, Médico Oncologista e Presidente do Colégio de Oncologia Médica da Ordem dos Médicos, Daniela Costa, Psicóloga da Linha Cancro da LPCC, Vítor Rodrigues, Presidente da LPCC, e ainda Humberto Martins, Diretor da Área Profissional da Associação Nacional das Farmácias (ANF).

Os temas abordados, durante a conferência online pelos nomes acima mencionados, serão:

1) Covid-19: Como lidar com o medo em tempos de pandemia?

2) As dúvidas que a Covid trouxe aos doentes oncológicos;

3) Como receber os seus medicamentos em casa ou na sua farmácia?

4) O papel da Liga Portuguesa Contra o Cancro nesta pandemia;

5) Discussão e respostas às questões colocadas online.

“É fundamental o esclarecimento das populações e, nomeadamente, dos doentes oncológicos, sobre a maneira, informada, como deve ser feita a resposta a situações concretas de saúde, gerais e particulares. Esse conhecimento permite que os doentes tenham mais informações sobre os apoios que têm disponíveis e que lhes permitam melhorar a sua qualidade de vida,” explica Vítor Rodrigues, Presidente da Direção Nacional da LPCC.