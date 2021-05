LEONEL BRÁS DE REGRESSO À MONTANHA COM UM PEUGEOT

Depois de umas épocas ao volante do Citroen AX, eis que o piloto de Murça, Leonel Bras está de regresso ao Campe0onato Portugal de Montanha ao volante dum novo Peugeot 207, sendo esta a nova arma .Para a prova que se aproxima , Leonel Bras disse-nos, o que o espera “ antes de mais pouco ou nada testei este carro, vamos com calma, na 1ª subida vai ser para sentir o carro, analisar o seu comportamento e tentar encontrar as afinações corretas, para que nas subidas seguintes consiga melhorar de forma gradual os tempos feitos .Espero que o carro não tenha problemas técnicos, e consiga assim poder tirar partido do que tem de melhor para oferecer. Este é um novo projecto, ainda não vai dar para andar a fundo, mas vamos evoluir um pouco, tentar fazer o melhor possível, com a obtenção da melhor posição em termos de categoria, embora aqui seja difícil , pois tenho máquinas bem superiores ao meu Peugeot, mas vamos com garra e determinação e fazer o melhor possível”, disse-nos Leonel Bras.