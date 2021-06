Lendas, mitos e histórias de Tabuaço é a mais recente exposição do Museu do Imaginário

Duriense. Da autoria de Gustavo de Almeida a exibição retrata o imaginário do concelho e

permanece até Outubro de 2021.

O Museu do Imaginário Duriense é palco para a exposição das telas de Gustavo De

Almeida um dos mais entusiastas e proeminentes historiadores do património local e

regional. As 38 telas aguareladas são, nas palavras do artista, “uma forma de o visitante

melhor apreender os traços da identidade cultural que diferenciam as gentes de Tabuaço,

as suas terras e os seus patrimónios dos outros municípios”.

No percurso que o visitante é convidado a fazer pelas várias ilustrações, que narram

lendas como a da Princesa Ardínia, mitos de moiras encantadas e lobisomens ou fatos

históricos como o terrível incêndio que assolou S. Pedro das Águias, Gustavo de Almeida

tenta retratar e defender que a identidade de um povo é, nos dias de hoje, melhor

reconhecida enquanto património cultural se ao património edificado for associado a

componente do imaterial.

De mitos, a lendas e histórias verdadeiras que abrangem todas as freguesias e lugares do

Concelho de Tabuaço, a exposição estará patente até 16 de Outubro de 2021.