“Leal renova e avança para a 13a época no Lusitano”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o defesa

Ricardo Leal, de 22 anos, para a renovação do seu vínculo ao clube por mais

uma temporada, a 13a consecutiva do atleta no clube. Apesar da descida de

divisão aos campeonatos distritais, o jovem defesa da “cantera” do Lusitano dá

o exemplo e fica mais uma temporada no clube.

Está assim assegurada a terceira renovação no plantel que estará às

ordens de João Paulo Correia. O defesa português soma, ao serviço da equipa

principal do Lusitano, em três épocas, um total de 64 jogos