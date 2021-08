LE MAGICIEN, DE ZÉ MÁGICO EM SÁTÃO

A noite de sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, foi escolhida para o espetáculo Le Magicien, de

Zé Mágico. Entre as 21h00 e as 23h00, no jardim da Praça Paulo VI, em Sátão.

Este espetáculo, inserido na Rede Cultural Viseu Dão Lafões, não necessita de reserva, será por

ordem de chegada. Durante o tempo de espera serão cumpridas todas as normas de distanciamento

impostas pela DGS.

Este espetáculo é uma experiência de reflexão e introspecção, sendo por isso uma experiência

individual e para maiores de 12 anos, com a duração de 3 a 5 minutos por pessoa.

Ficha Artística:

Conceção e Interpretação – Zé Mágico

Cicerone – Roger Bento

Texto – Leandro Morgado

Cartaz – Zé Tavares

Figurino – ACERT Tondela

Bengala – Albert Garciagos

Sinopse:

Le Magicien funde magia, storytelling e teatro imersivo, resultando numa experiência distinta para cada

participante.

O tempo limite de cada momento é vivido em segredo, na primeira pessoa. Cada um tem a oportunidade

de exercer o desejo do livre-arbítrio, mesmo que não conheça antecipadamente as consequências da sua

decisão.

Ilusão, realidade ou algo pelo meio, ficará na memória de cada um.

Uma escolha singular, abre portas entre o passado, presente e futuro, que nos pergunta – O que fica para

contar?