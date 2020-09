JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2020

Lançamento do projeto «Sangue Novo em Veias Antigas» nos Monumentos do Vale do Varosa

Património e Educação

Em ano de pandemia, em que as instituições ligadas à cultura e ao património se vêem obrigadas a uma reflexão sobre o modo de trabalhar e novas formas de relacionamento com os públicos, os Monumentos do Vale do Varosa associam-se à celebração das Jornadas Europeias do Património (JEP), este ano dedicadas ao tema «Património e Educação», com o projeto «Sangue Novo em Veias Antigas», que será apresentando nas plataformas online (26 de setembro) e, no dia seguinte, no Mosteiro de São João de Tarouca, num formato presencial.

Com o intuito de promover a criação artística e dar visibilidade a projetos emergentes ligados à dança, música e artes performativas «Sangue Novo em Veias Antigas», parte do reconhecimento do enorme potencial dos monumentos que integram a rede do Vale do Varosa, como plataforma privilegiada do diálogo entre o passado presente e futuro, através de práticas artísticas contemporâneas num território de baixa densidade populacional.

Promovendo sentimentos de pertença, de identificação e apropriação do património, Sangue Novo em Veias Antigas apresenta-se, numa primeira fase, como um projeto assente numa rede colaborativa de escolas e associações vocacionadas para o ensino e produção artística, envolvendo diferentes contextos e interesses, que se pretende vir a alargar, por meio de um convite à participação pública para integrar o projeto, com início marcado para a primavera de 2021.

Nos dias 26 e 27 de setembro, nas plataformas online e no Mosteiro de São João de Tarouca, oportunidade para conhecer e participar no projeto, que será apresentado pelo Embaixador do Museu de Lamego para os Monumentos do Vale do Varosa, João Pereira, num programa que inclui ainda os testemunhos das entidades que já aderiram à iniciativa e uma performance, na igreja de São João de Tarouca, pelo seu mentor e também ator João Pereira.

PROGRAMA

26 de setembro (online)

16h00 – Apresentação de «Sangue Novo em Veias Antigas»

Convite público à participação

Plataformas digitais (website e Facebook do Museu de Lamego e Vale do Varosa)

27 de setembro

Igreja do Mosteiro de São João de Tarouca

16h00 – Apresentação de «Sangue Novo em Veias Antigas»

Com a participação de Alexandra Falcão, João Pereira e José Damião

16h30 – YOHANAN – VOX CLAMANTIS. A história de São João, o Batista.

Por João Pereira (Teatro Solo)