LANÇAMENTO DO LIVRO “O RELÓGIO DESPERTADOR” DE ANTÓNIO AZEVEDO CUNHA E SILVA

No dia 26 de junho de 2021, sábado, às 17h00, na Casa da Cultura, o Município

de Sátão vai lançar o livro “O Relógio Despertador”, do autor António Cunha e Silva,

vencedor do Prémio Literário “Cónego Albano Martins de Sousa”, do ano de 2020 na

modalidade de prosa. O livro será apresentado por Dr. Miguel Torres, Vereador da

Cultura da Câmara Municipal de Tondela.

Da editora Edições Esgotadas, “O Relógio Despertador” é um romance no qual o

autor homenageia o seu avô, António da Cunha, que nasceu na freguesia de São Miguel

de Vila Boa no ano de 1893.

Por questões de logística, os interessados em participar na cerimónia devem

realizar obrigatoriamente pré-reserva através do número de telefone 232980007. A

cerimónia irá decorrer de acordo com as normas da Direção Geral de Saúde.