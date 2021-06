LANÇAMENTO DO LIVRO “O RELÓGIO DESPERTADOR” DE ANTÓNIO AZEVEDO CUNHA E SILVA

Decorreu no dia 26 de junho, na Casa da Cultura de Sátão, o lançamento do livro

“O Relógio Despertador”, do autor António Cunha e Silva, vencedor do Prémio

Literário “Cónego Albano Martins de Sousa”, do ano de 2020, na modalidade de prosa.

O livro foi apresentado por Dr. Miguel Torres, Vereador da Cultura da Câmara

Municipal de Tondela, via Zoom, estando também via Zoom o Sr. Presidente da

Câmara Municipal de Sátão, Paulo Santos. O Sr. Vice-Presidente, Dr. Alexandre Vaz

realizou a abertura da cerimónia, que contou com a presença dos elementos do Júri do

Concurso, de autarcas do concelho de Sátão e do público em geral.

Da Editora Edições Esgotadas, que também esteve representada na cerimónia por

Dr.ª Teresa Adão, “O Relógio Despertador” é um romance no qual o autor homenageia

o seu avô, António da Cunha, que nasceu na freguesia de São Miguel de Vila Boa no

ano de 1893.

Até ao dia 30 de junho de 2021, será anunciado o resultado do Prémio Literário do

corrente ano.