Lançamento de nova edição da revista Ebvrobriga

O Município do Fundão associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala no dia 18 de abril, com o lançamento da nova edição da revista Ebvrobriga e de um filme sobre a capela de S. Pelágio.

No dia 18 de abril, domingo, será divulgado, nas redes sociais do Município, um filme sobre a capela de S. Pelágio, um dos mais antigos templos cristãos deste território. Situado na zona periurbana da cidade do Fundão, o vetusto templo é uma ruína de traça gótica, num sítio cujo povoamento remonta à época romana, realidade testemunhada por inúmeros vestígios.

Na terça-feira, dia 20 de abril, às 18h00, será lançado o número dez da revista Ebvrobriga, publicação do Museu Arqueológico Municipal José Monteiro, com transmissão em direto no facebook do Município do Fundão. A edição será apresentada pelo jornalista e escritor Fernando Paulouro, com a colaboração de Raquel Vilaça, arqueóloga e professora da Universidade de Coimbra.

Este ano, o tema do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é subordinado ao tema “Passados Complexos, Futuros Diversos” e a presente edição pretende sensibilizar as comunidades e públicos para uma reflexão sobre o passado e para a importância de prepararmos um futuro mais harmonioso, na consciência de que o património cultural é um factor de união, de partilha, de cidadania e de resiliência.