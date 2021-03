A autarquia aprovou o lançamento do concurso para a segunda fase da Reabilitação do edifício destinado ao SMAS | Águas de Viseu, situado na Rua Dr. Luís Ferreira (rua do Comércio), Travessa de S. Domingos e Rua D. Duarte. O investimento rondará os 2 milhões de euros e terá um prazo de execução estimado de 546 dias.