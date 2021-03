Lamego – Vales de compras podem ser utilizados até 30 de abril

A Câmara Municipal de Lamego decidiu estender o prazo de utilização dos vouchers de consumo oferecidos no âmbito da campanha “Eu COMPRO no Comércio Local” que decorreu durante a última época natalícia. Esta prorrogação deve-se ao facto da generalidade do comércio tradicional estar encerrado devido ao atual estado de emergência. Assim, os lamecenses vão poder utilizar estes vales até ao próximo dia 30 de abril nos 133 estabelecimentos aderentes a esta campanha, cuja listagem pode ser consultada em www.cm-lamego.pt. No total, foram entregues ao público 2163 vouchers de consumo.

A campanha “Eu COMPRO no Comércio Local” movimentou um volume de negócios de cerca de 200 mil euros, um valor considerável atendendo à atual crise económica e social provocada pela pandemia. Os resultados do inquérito de satisfação realizado junto dos consumidores e dos lojistas mostram um grau de satisfação elevado em relação à adesão a esta iniciativa.

O investimento total efetuado pelo Município de Lamego no âmbito desta ação de apoio ao comércio de rua ascendeu a 26.102,13€, valor que gerou um efeito multiplicador na economia local.