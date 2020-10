Lamego retoma ciclo de conferências dedicado a D. Pedro Afonso

O Município de Lamego retoma no próximo sábado, dia 10, a partir das 15 horas, o ciclo de conferências dedicado a “Pedro de Barcelos – E A Escrita do Seu Tempo”. A palestra tem c omo orador convidado José Carlos Ribeiro Miranda (FLUP-IF/SMELPS) que abordará, no Núcleo Arqueológico da Porta dos Figos, no Bairro do Castelo, o tema “Os Trovadores vistos pelo Conde D. Pedro”. Este ciclo de conferências integra o projeto MELE que abre portas na cidade de Lamego à conceção e realização de várias iniciativas no âmbito da cultura e da educação para a cidadania e dos valores com o objetivo de transformar o Conde Dom Pedro Afonso numa referência cultural que orgulhe todos os lalinenses e lamecenses. Com o objetivo de chamar a atenção para a importância histórica desta figura, o Município de Lamego promoveu anteriormente a realização da exposição “Vida e Obra de Dom Pedro Afonso, Conde de Barcelos e Senhor de Lalim”, patente ao público na Galeria do Solar da Porta dos Figos.