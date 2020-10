Lamego – Resgate de quatro gatos bebés

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Lamego, ontem, dia 19 de outubro, resgatou quatro gatos bebés que foram abandonados, no concelho de Lamego.

No seguimento de uma denúncia a dar conta do abandono de gatos bebés no caixote de lixo, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde encontraram os animais presos dentro de um saco plástico, estando impedidos de sair do interior do caixote do lixo. Os militares resgataram os felinos e contactaram o Veterinário Municipal de Lamego para avaliação do seu estado de saúde.

Os factos foram participados ao Ministério Público de Lamego.