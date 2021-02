Lamego – Recuperação de material furtado

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Lamego, hoje, dia 24 de fevereiro, identificou um homem de 67 anos por furto, no concelho de Lamego.

No âmbito de um furto de alfaias agrícolas ocorrido hoje e após a recolha de indícios no local do crime, os militares da Guarda efetuaram várias diligências policiais que levaram à identificação do suspeito e à recuperação do material furtado.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.