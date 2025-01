Lamego reaviva tradição de cantar as Janeiras

A tradição mantém-se viva.

O Encontro de Cantadores de Janeiras de Lamego deu continuidade ao costume de “cantar as músicas dos nossos avós” que, do Natal aos Reis, eram tocadas de porta em porta.

A chuva que se fez sentir este domingo obrigou a organização do evento a mudar o local do encontro para os Claustros da Sé, mas esta alteração não esmoreceu a vontade dos lamecenses em assistirem a esta tradição.

O Rancho Regional de Fafel, o Grupo de Cantares de Janeiras de Lalim e o Rancho Regional de São Salvador da Folgosa (Maia) ofereceram um espetáculo popular e bem português que alegrou o público.

O evento foi promovido pelo Rancho Regional de Fafel e pelo Município de Lamego que pretendem preservar e divulgar as músicas tradicionais que eram cantadas pelas ruas a anunciar o nascimento de Jesus e a desejar um feliz ano novo.