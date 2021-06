Lamego promove feira de produtos endógenos no verão

Durante três meses, os produtos endógenos mais genuínos do concelho de Lamego vão estar em destaque na “sala de visitas” da cidade: a Av. Dr. Alfredo de Sousa. Com a participação prevista de dezoito expositores, vão marcar presença neste certame os setores da horticultura, fruticultura e artesanato, para além de outros produtos regionais como os enchidos tradicionais, os vinhos, os licores e as compotas.

Associada à marca “Lamego é Douro”, esta feira de produtos endógenos tem como objetivo preservar e valorizar a grande variedade e qualidade dos produtos locais e promover a riqueza patrimonial e cultural do concelho de Lamego e da região do Douro. Visa também valorizar o meio rural, através da dinamização da atividade económica dos pequenos produtores num ano muito difícil marcado pela pandemia. O certame decorre de 1 de julho a 30 de setembro.

O formulário e as respetivas condições de participação estão disponíveis em www.cm-lamego.pt. Os produtores e artesãos do concelho de Lamego que produzem ou comercializem produtos endógenos podem efetuar a sua inscrição, até ao dia 25 de junho, através do email geral@cm-lamego.pt ou entregar o respetivo formulário no Balcão de Atendimento do Município de Lamego.

A feira de produtos endógenos é co-financiada pelo FEDER em 85% no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”, aprovado no programa Norte2020.