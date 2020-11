LAMEGO – Prazo de candidatura para bolsas de estudo termina sexta-feira

As candidaturas devem ser entregues

São consideradas como condições preferenciais o menor rendimento per capita do agregado familiar, o melhor aproveitamento escolar, a menor idade do candidato e a frequência de estabelecimentos de ensino superior

existentes no concelho, ou fora deste, cujos cursos atendam às necessidades específicas do mercado de emprego loca

l.

no Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou no Balcão Único desta autarquia ou enviadas por correio registado. Os interessados podem consultar onestes locais, bem como solicitar o respetivo boletim de candidatura. Podem também fazê-lo na página www.cm-lamego.pt As bolsas de estudo são atribuídas a candidatos selecionados por um júri que pretendem continuar a sua formação académica, nomeado pela Câmara Municipal, cabendo a esta a ratificação da lista final.