As pessoas com mobilidade reduzida que vivem no concelho de Lamego podem receber livros em sua casa, através de um serviço assegurado pela Biblioteca Pública Municipal, no âmbito do projeto “Livro à porta”.

A autarquia explicou que este projeto é a solução encontrada “para as pessoas de mobilidade reduzida ou condicionada que desejam manter o acesso à leitura”.

“Os livros requisitados são entregues e recolhidos gratuitamente à quinta-feira, de 15 em 15 dias, à porta de cada munícipe”.