Lamego – Obras no Largo dos Bancos entram na reta final

A empreitada de reabilitação do espaço público do Largo dos Bancos, na cidade de Lamego, aproxima-se da fase final de conclusão. As obras visam reforçar a mobilidade pedonal numa zona de grande movimento e cuja envolvente possui um valor patrimonial relevante. O primeiro troço requalificado já foi reaberto à circulação automóvel.

A regeneração do Largo dos Bancos, promovida pelo Município de Lamego, pretende promover a criação de um novo espaço de lazer e convívio, beneficiando e alargando os passeios em algumas zonas, para além de introduzir novos elementos arbóreos e conjuntos ajardinados. Esta intervenção contempla ainda a requalificação dos estacionamentos e da rede viária envolvente para melhorar a circulação automóvel. Todas as vias vão passar a ter apenas um sentido, à exceção do fim da Rua do Largo dos Bancos.

No valor de 289.269,68 € (+ IVA), a reabilitação do espaço público do Largo dos Bancos é concretizada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER.