LAMEGO: Município e Abrigo realizam campanha de adoção de animais de companhia

A Câmara de Lamego e o Abrigo realizam, na tarde do próximo sábado, uma campanha de adoção de animais de companhia, na Avenida Dr. Alfredo de Sousa.

Segundo a autarquia, esta é “uma oportunidade para que os lamecenses possam ter um contacto mais próximo com os animais que se encontram para adoção no Centro de Recolha Oficial de Lamego”.

“A equipa do Abrigo aproveitará também para sensibilizar a população para questões relacionadas com a adoção responsável, precavendo, assim, que os animais sejam abandonados ou devolvidos”, acrescenta.

Os animais adotados no Abrigo serão entregues aos futuros donos com as primeiras vacinas administradas. Também a colocação de microchip de identificação animal, o registo, a primeira desparasitação, o boletim de vacinas e a esterilização estão incluídos gratuitamente no processo de adoção.

No mesmo dia, será promovida uma angariação de alimentos para cães e gatos de rua.