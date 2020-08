“Lamego Educa” alerta crianças para riscos rodoviários

O Município de Lamego, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Projeto “Lamego Educa”, desenvolveu recentemente uma ação que sensibilizou os mais pequenos para a adoção de comportamentos que podem servir de mecanismos de defesa para fazer face aos riscos inerentes à circulação em ambiente rodoviário. A iniciativa “Educação para a Cidadania – Segurança Rodoviária” foi direcionada para as crianças do pré escolar e do 1º ciclo do ensino básico.

No início do projeto, os jovens participantes andaram pelas ruas da cidade fazendo paragens obrigatórias com desafios, de acordo com as regras de segurança a explorar. Em seguida, foram desafiados a interpretar a peça “Segurança Rodoviária para todos”, durante a qual foram desenvolvidas dinâmicas personalizadas sobre comportamentos a adotar sendo peão.

Esta ação de sensibilização contou ainda com a colaboração da Divisão de Lamego da PSP que esclareceu algumas dúvidas e ilustrou as regras de segurança básicas.

O projeto “Lamego Educa” é financiado pelo Norte 2020.