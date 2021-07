Lamego – Constrangimentos de circulação nos acessos à Praça do Comércio nos dias 17 e 18 de julho

No próximo fim-de-semana, nos dias 17 e 18 de julho (sábado e domingo), irão decorrer na Praça do Comércio dois espectáculos evocativos das “Cortes de Lamego”. Enquadrada no âmbito do projeto “Agenda Cultural e Dinamização do Comércio Tradicional”, esta iniciativa é cofinanciada pelo FEDER em 85% e tem como principal objectivo a dinamização dos centros históricos, em particular as áreas intervencionadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.

Os espectáculos, agendados para as 21h00 e com uma duração aproximada de 60 minutos, serão exibidos numa sessão diária, sendo que o acesso aos mesmos se efetua pela Rua Marquês de Pombal e pela Avenida da Boavista, mediante apresentação de bilhete.

A realização dos referidos espetáculos vão obrigar a diversos procedimentos de montagem o que originará alguns constrangimentos de circulação nas ruas adjacentes, nomeadamente:

DATA DESCRIÇÃO LOCAL INÍCIO FIM 16.07.2021 Proibido Estacionar Praça de Comércio 09:00 24:00 17.07.2021 Proibido Estacionar Praça de Comércio 13:00 24:00 Corte de Trânsito Praça de Comércio 16:00 24:00 Abertura de via em 2 sentidos Rua do Castelo 16:00 24:00 Trânsito Proibido a pesados Rua da Boavista 16:00 24:00 18.07.2021 Proibido Estacionar Praça de Comércio 13:00 24:00 Corte de Trânsito Praça de Comércio 16:00 24:00 Abertura de via em 2 sentidos Rua do Castelo 16:00 24:00 Trânsito Proibido a pesados Rua da Boavista 16:00 24:00

Assim, e durante as datas e os horários indicados, a iluminação pública na Praça do Comércio será desligada para possibilitar uma melhor visualização e enquadramento cénico dos espectáculos.

Solicita-se também que durante este período, os senhores automobilistas respeitem a sinalização temporária existente no local assim como as indicações estabelecidas pelas autoridades de segurança.

A Câmara Municipal de Lamego apela à compreensão de todos pelos eventuais incómodos causados.