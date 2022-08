LAMEGO: Concerto de cravo no Convento de Santo António de Ferreirim

O projeto Sangue Novo Veias Antigas leva ao Convento de Santo António de Ferreirim, em Lamego, um concerto de cravo, anunciou hoje o Museu de Lamego, os Monumentos do Vale do Varosa e o Teatro Solo, promotores do projeto.

Segundo um comunicado de imprensa, este é o quinto espetáculo de música do projeto, que conta com a parceria dos municípios de Lamego e de Tarouca, no distrito de Viseu, e terá lugar no sábado, dia 06, pelas 18:00, com entrada livre.

“Um concerto de cravo é a proposta dos alunos da Escola Superior das Artes Aplicadas (ESART) do Instituto Politécnico de Castelo Branco, com a apresentação de um reportório singular e eclético de grandes compositores”, especifica a nota de imprensa.

Entre os compositores, o documento destaca François Couperin (1668 – 1733), Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Elisabeth Jacquet la Guerre (1665 1729), Ludovico Giustini da Pistoia (1685 – 1743), Girolamo Grescobaldi (1583 – 1643), Domenico Scarlatti (1685 – 1757) e Muzio Clementi (1752 – 1832).

“Sangue Novo Veias Antigas é um projeto de educação, criação artística e de mediação cultural, concebido pelo ator João Pereira, que parte da relação património escola e comunidade e da participação e cocriação em diálogo com o património, em benefício de uma formação ativa, participativa e inclusiva, de ligação do indivíduo ao mundo de forma completa: sensorial, plena e encantatória, descreve.