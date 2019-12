Lamego celebra o Natal com concerto na Sé Catedral

A Sé Catedral de Lamego vai ser palco de um Concerto de Natal , centrado na Oratória de Natal de J. S. Bach, juntamente com obras de Duarte Lobo e G. F. Handel. Pela primeira vez, o Coro e a Orquestra XXI apresentam-se, no próximo dia 20 de dezembro, pelas 21h30, nesta cidade para um espetáculo de entrada livre. Este evento cultural tem o apoio institucional do Município de Lamego.

Como pode ver, o espírito de Natal já impera em Lamego. Deslumbre-se e viva esta quadra com grande intensidade.

PROGRAMA

J. S. Bach – Oratória de Natal, BWV 248: Parte III

D. Lobo – Responsórios para o Natal (selecção)

G. F. Handel – Concerto Grosso Op. 6 No. 6

J. S. Bach – Oratória de Natal, BWV 248: Parte IV