Lamego celebra Mês das Bibliotecas Escolares

No âmbito das comemorações do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, a Câmara Municipal de Lamego, a Rede de Bibliotecas e o Museu de Lamego unem-se para promover diversas atividades que visam destacar o papel fundamental das bibliotecas escolares no coração das comunidades.

As iniciativas a desenvolver darão destaque à formação de utilizadores, ao lançamento do concurso de escrita criativa “Estórias (Im)prováveis” e à realização de workshops sobre a importância da leitura e da escrita. O leque de ações abrange ainda a realização de um espetáculo de teatro e dança e a apresentação pública do livro “A verdadeira história do Magriço”, da autoria de Tiago Salazar.

PROGRAMA

13 de outubro

Lançamento do Concurso de escrita criativa “Estórias (Im)prováveis”

Workshop/Conversa com Tiago Salazar (Auditório da Escola Básica de Lamego)

14 de outubro

“Fala-Barata, as desventuras de uma barata muito faladora” – Espetáculo de teatro-dança para crianças, de Tiago Salazar, com encenação de Maia Ornelas

09h30 – 10h30: Biblioteca Escola Básica de Penude

11h – 12h: Biblioteca Escola Básica de Penude

15 de outubro

Apresentação do livro “A verdadeira história do Magriço”, do escritor Tiago Salazar

18 horas: Museu de Lamego