LAMEGO: Câmara organiza primeiro campo de férias sénior

A Câmara Municipal de Lamego organizou o primeiro ‘summer camp’ dirigido aos munícipes com mais de 60 anos de modo a promover o “bem-estar físico e mental e combater a exclusão e a solidão”.

Segundo um comunicado de imprensa da autarquia, hoje divulgado, as “inscrições estão a decorrer no Centro Multiúsos de Lamego” e são abertas a todos os cidadãos “com idade igual ou superior a 60 anos e pertencentes a qualquer junta de freguesia do concelho de Lamego”.

“Caminhadas, hidroginástica, dança, minigolfe ou cinema, são algumas das atividades que fazem parte do programa e que proporcionarão a estes lamecenses uns dias divertidos e diferentes, promovendo o bem-estar físico e mental”, destaca a Câmara daquela cidade, no distrito de Viseu.

As atividades, explica, “são dinamizadas em diversos espaços do concelho” entre os quais as piscinas descobertas, o centro multiúsos, o complexo desportivo, o Pavilhão Álvaro Magalhães, o Jardim da República e a praia fluvial.

A vice-presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, defende que a autarquia “tem um forte compromisso com a promoção do desporto junto da sua população mais sénior, visando a melhoria da sua qualidade de vida” e este campo de férias “é um exemplo” disso.