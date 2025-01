Lamego avança com reabilitação da envolvente do Mercado Municipal

O Município de Lamego continua a fomentar a revitalização urbana da cidade de Lamego e a promover a valorização do seu património. A requalificação do parque de estacionamento e do Largo do Mercado Municipal é um dos exemplos mais recentes desta aposta estratégica, num espaço público que carece de ser ordenado.

As obras em curso incluem a instalação de novo mobiliário e sinalética, a melhoria da acessibilidade e mobilidade dos peões, a criação de estacionamentos e a supressão de barreiras arquitetónicas. Também serão colocados ecopontos e contentores para resíduos sólidos urbanos subterrâneos.

Está previsto que esta requalificação contribua para uma maior dinamização do Mercado Municipal e da zona envolvente com o incremento do número de consumidores e da atividade económica.

A intervenção é realizada no âmbito do projeto “Comércio Lamego Digital”, desenvolvido em consórcio pelo Município de Lamego e pela NERVIR – Associação Empresarial, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Este projeto pretende fomentar a competitividade e a resiliência do comércio e serviços de proximidade e gerar uma nova forma de relacionamento entre os lojistas e os consumidores.

As obras de requalificação do parque de estacionamento e do Largo do Mercado foram adjudicadas à firma “Construtora da Huíla – Irmãos Neves”, por um valor total de 156 mil e 753 euros (mais IVA).