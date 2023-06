Lamego aprova por unanimidade criação de Comissão Municipal da Saúde

A Assembleia Municipal de Lamego aprovou, por unanimidade, a criação de uma Comissão Municipal da Saúde, que acompanhará o desenvolvimento e a execução a nível local das políticas públicas, anunciou hoje o município.

A este novo órgão, descreve uma nota de imprensa da Câmara, cabe “a missão de acompanhar o desenvolvimento, a prossecução e a execução, a nível local, das políticas públicas vigentes em matéria de saúde, no âmbito da estratégia definida a nível nacional”.

“Entre outras competências, a Comissão para o Setor da Saúde poderá apresentar sugestões, efetuar estudos, elaborar relatórios e propor programas de ação, para além de poder elaborar e apresentar propostas relativas à resolução de problemas, às entidades competentes”, adianta.

Na nota de imprensa, a Câmara Municipal de Lamego, liderada pelo social-democrata Francisco Lopes, refere que o novo órgão fará o “acompanhamento de temas com impacto local e regional” relacionados com saúde.

Um acompanhamento que “será feito em estreita articulação com a sociedade civil, através da integração de personalidades externas de reconhecido mérito”, assegura.

E ainda através da “realização de consultas populares, reuniões com representantes de entidades e outras formas de diálogo com a população” com o objetivo de “promover a cooperação e o fortalecimento de iniciativas, que visem melhorar a saúde e o bem-estar” no concelho.

Este projeto de constituição da Comissão Municipal de Acompanhamento para o Setor da Saúde foi aprovado por unanimidade em sessão da Assembleia Municipal de Lamego, realizada na freguesia de Penajoia, na segunda-feira.

Na sessão foi também aprovada a “contratação de empréstimos para financiamento da empreitada de construção de muros no novo Parque Urbano de Lamego”.

A relocalização do balcão único e a requalificação da divisão de obras e urbanismo do Município de Lamego, no norte do distrito de Viseu, foram outros dos pontos em discussão que mereceram a aprovação da Assembleia Municipal.