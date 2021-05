Lamego apoia “Corrida para a Vida”

A Câmara Municipal de Lamego apoia a segunda edição da “Corrida para a Vida”, uma prova solidária virtual a favor dos doentes oncológicos, organizada pelo Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Este ano, o evento conta com dois padrinhos muito conhecidos do público e símbolos da luta e esperança contra o cancro: a ex-atleta Aurora Cunha e o cantor Marco Paulo.



O público pode participar nesta causa até 30 de maio. Cada participante escolhe o local ou o percurso de realização da atividade. E pode caminhar, correr, pedalar, nadar, remar, subir e descer escadas, realizar exercícios de ginástica, dar toques de bola ou praticar outras atividades desportivas ou recreativas. Mas cumprindo sempre as regras de segurança de combate à COVID-19.

As inscrições podem ser feitas em www.corridaparaavida.pt. O valor da inscrição é um donativo obrigatório, cabendo a cada participante a escolha do montante a doar.