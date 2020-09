A celebração em Honra de Santa Eufêmia, nas Lages, freguesia de Mioma – Sátão, este ano, devido à Covid 19, voltou ao seu dia oficial.

Desde alguns anos, que a festa de Santa Eufêmia, passou a realizar-se no último ou penúltimo fim de semana do mês de agosto. A mudança, surgiu, por causa da vinda de férias, dos filhos da terra, que vivem no estrangeiro.

A cerimônia religiosa decorreu, no dia 16 de setembro, pelas 19h30, e foi celebrada pelo sr. Padre Carlos Miguel.

Laurinda Ribeiro