Laboratório Móvel das Ciências visita escolas de Viseu Dão Lafões

O Laboratório Móvel das Ciências inicia hoje uma itinerância por todos os agrupamentos escolares da região de Viseu Dão Lafões e inclui um novo projeto destinado aos alunos do pré-escolar, anunciou a Comunidade (CIM) Viseu Dão Lafões.

“Com três projetos distintos e direcionados a diferentes faixas etárias, o Laboratório Móvel das Ciências pretende marcar a diferença no processo de ensino e de aprendizagem”, disse a comunidade.

Este laboratório, iniciativa da CIM, pretende preparar os alunos para os “desafios do futuro através de experiências pedagógicas enriquecedoras”.

A novidade, este ano, é o “Explorastórias”, para o pré-escolar, um projeto que alia o gosto pela leitura à literacia científica.

Ao longo de uma hora, as crianças exploram a ciência página a página, tendo como ponto de partida uma história de um livro infantil.

O Laboratório Móvel das Ciências, que se destina ao 1.º Ciclo do Ensino Básico (2.º e 3.º anos), assenta numa “dinâmica de exploração de novas práticas focadas no aluno, onde as crianças vivenciam ambientes potenciadores do desenvolvimento de diversas competências” como a robótica, o mundo digital, a criatividade e inovação, a colaboração e a resolução de problemas.

Ao longo de hora e meia, os alunos “terão ao seu dispor um ambiente pedagógico, rico e diferente do seu contexto normal de aprendizagem, com material e conteúdo estimulante e enriquecedor, que permitirá partir à descoberta do conhecimento”.

Para o 3.º Ciclo do Ensino Básico, o laboratório apresenta o projeto “O Futuro é Amanhã”, que visa “sensibilizar os jovens para questões do ambiente, das alterações climáticas e da sustentabilidade, através de várias atividades de 90 minutos”.

O presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Fernando Ruas, defendeu que esta iniciativa “não só promove o sucesso escolar, como também incentiva a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico, competências fundamentais para enfrentar os desafios de um futuro em constante transformação”.

O secretário executivo da CIM, Nuno Martinho, considera que o laboratório “é um exemplo concreto do que significa inovar no setor educativo, levando experiências únicas e transformadoras a todas as escolas da região” Viseu Dão Lafões.