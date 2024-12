Laboratório Móvel das Ciências Viseu Dão Lafões continua a sua viagem em Oliveira de Frades

O Laboratório Móvel das Ciências Viseu Dão Lafões continua a sua viagem de

conhecimento e aprendizagem, em Oliveira de Frades. O ponto de paragem é no Centro

Escolar, onde os alunos do Pré-Escolar e do 1o Ciclo partem à descoberta desta aventura

nas áreas das ciências, robótica e programação.

Esta iniciativa da CIM Viseu Dão Lafões, em parceria com o Município, visa promover

diversas literacias desde as idades mais precoces e potenciar o sucesso educativo das

crianças, criando um ambiente de aprendizagem inovador, preparando os alunos para

os desafios do futuro e potenciando a criatividade e interação entre os alunos.

Este projeto educativo continuará em permanente itinerância nos Municípios da CIM

Viseu Dão Lafões, com experiências pedagógicas enriquecedoras.