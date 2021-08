Laboratório Móvel das Ciências em Números

Apresentado a 15 de setembro de 2020, pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, no âmbito do Plano de Promoção do Sucesso Educativo, o Laboratório Móvel das Ciências: Viseu Dão Lafões recebeu a visita de quase 3900 alunos, ao longo da sua primeira itinerância pelas escolas do território, no ano letivo de 2020/21.