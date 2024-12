LABME Innovación Social e Régia-Douro Parkentregam os Prémios Magallanes-Elcano esta sexta-feira em Sabrosa no Espaço Miguel Torga

O LABME Innovación Social e o Parque de

Ciência e Tecnologia do Parque Régia-Douro celebram esta sexta-feira, 13 de

dezembro, a quinta edição dos Prémios Magalhães-Elcano. O evento terá início às

9h30, no Espaço Miguel Torga, localizado em Sabrosa. Antes disso, às 9h15, haverá

um evento para os media.

A abertura contará com a presença de Helena Lapa, presidente da Câmara Municipal

de Sabrosa; Sol Barbado, diretora dos V Prémios Magalhães-Elcano e codiretora do

LABME Innovación Social, e Luis Ramos, vice-reitor para a Internacionalização da

Universidade Trás os Montes e Alto Douro.

Com o apoio da Câmara Municipal de Sabrosa, da Câmara Municipal de Vila Real, da

Câmara Municipal de Alijó e da Consejería de Universidad, Investigación e Innovación

de la Junta de Andalucía, bem como com a colaboração de outras instituições, a 5ª

edição dos Prémios Magalhães-Elcano premiará um total de 7 projectos de Inovação

Social.

Os prémios estão estruturados em seis categorias baseadas nos Objectivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Especificamente, nas áreas

de Saúde e bem-estar (ODS 3); Meio ambiente, agricultura e energia limpa (ODS 11,

12 e 13); Cultura, entretenimento e turismo (ODS 9 e 17); Educação e aprendizagem

(ODS 4); Inclusão e empoderamento (ODS 5, 8 e 10); e Cidades, Smart City e

território (ODS 6, 7 e 11). Além disso, o Primeiro Prémio Magalhães-Elcano será

atribuído ao projeto mais inovador da convocatória de 2024.