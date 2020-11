Kurosawa, Ciclo Game, Cinema Italiano! 🎬 Em Novembro

Voltamos a receber em Viseu um programa diversificado de quatro dias da Festa do Cinema Italiano. Da comédia actual Bangla, passando pelo documentário dedicado ao pioneiro do Barroco Gian Lorenzo Bernini, até à s versões restauradas de filmes dos incontornáveis Federico Fellini e Nanni Moretti, o Cine Clube convida todos a celebrar a riqueza de um dos cinemas mais amados pelos cinéfilos de todo o mundo. Antes da Festa, temos ainda a retoma do Ciclo GAME, programa de cinema comentado apresentado com o Politécnico de Viseu e idealizado com António Alvarenga, e ainda o regresso à obra do enorme Akira Kurosawa. E fica o aviso: quinta dia 12 não haverá sessão por indisponibilidade do auditório. A lotação mantém-se reduzida, pelo que aconselhamos os interessados a reservarem antecipadamente – pelo telefone 232 432 760 ou e-mail geral@cineclubeviseu.pt. Os sócios que tenham passe de 10 sessões adquirido têm lugar garantido sem precisar de reservar. E para todos aqueles que queiram expressar de forma concreta o seu apoio, o Cine Clube tem sempre as inscrições de novos associados em aberto → a partir de 12,50 eur./ ano.