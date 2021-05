Juvenis do Académico em evidência no Torneio de Preparação da ANCNP

Os nadadores do Académico foram à Gafanha da Nazaré disputar a

primeira competição pós confinamento e não desiludiram. Saíram da

Gafanha confiantes e com grandes marcas realizadas.

Os juvenis do Académico estiveram em grande plano, com prestações

acima da média, somando records pessoais em todas as provas disputadas.

Depois de um período de paragem foi muito enriquecedor para todos os atletas

e corpo técnico dos Academistas, alcançar estes resultados.

Estiveram nas piscinas do distrito de Ilhavo 22 Clubes e 144 nadadores

Juvenis, todos em busca de marcas que lhes permitissem estar no próximo

Zonal.

Dos nove nadadores em prova, seis carimbaram passaporte para o

Zonal, registando-se ainda o grande espirito competitivo dos três nadadores

que ficaram à porta do objetivo, que apesar da grande evolução, não

conseguiram realizar a tão desejada marca.

Para além da grande prestação de todos os nadadores Viseenses,

destacam-se individualmente as vitórias dos atletas André Pires nos 50 E 200

Bruços e ainda de Pedro Dias nos 200 Costas. De salientar também o facto de

a atleta Madalena Figueira ter somado cinco lugares de prata, completando

assim um grande fim de semana de provas.

Para o próximo fim de semana está agendado o Torneio de Preparação

de Infantis, que terá lugar nas Piscinas Municipais de Castro Daire e

organização da ANCNP, onde o Académico de Viseu vai marcar presença.