Juros no crédito habitação desce em dezembro para novo mínimo de 0,897%

As taxas de juro implícitas do crédito à habitação caíram em dezembro, pelo quarto mês consecutivo, e atingiram o novo mínimo histórico de 0,897%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na soma de 2020, a taxa de juro média anual para o total do crédito à habitação fixou-se em 0,957%, valor inferior aos 1,060% de 2019 e muito inferior aos 2,399% de 2011.

A taxa de juro implícita no crédito à habitação desceu em dezembro para 0,897%, valor inferior em 2,1 pontos base (p.b.) ao registado no mês anterior.

Para o destino de financiamento aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 0,915%, menos 2,2 pb face a novembro.

Para a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação desceu um euro, para 227 euros, e deste valor, 42 euros (19%) correspondentes a pagamento de juros e 185 euros (81%) a capital amortizado.

Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação desceu três euros, para 294 euros.

O capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 172 euros em dezembro, face ao mês anterior, fixando-se em 55 mil euros, e para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida, de 113 mil euros, subiu 1.170 euros face a novembro.

Para o conjunto do ano de 2020, a taxa de juro média anual implícita nos contratos de crédito à habitação fixou-se em 0,957% e foi 10,3 pb inferior à taxa de 2019.

No destino de financiamento aquisição de habitação, em 2020, a taxa de juro média desceu 11,2 pb, situando-se em 0,969%.

A prestação média anual vencida para o Total do crédito à habitação desceu 13 euros em 2020, para 233 euros.

No destino de financiamento Aquisição de Habitação registou-se também uma descida, de 16 euros, entre 2019 e 2020, fixando-se em 252 euros.

O capital médio anual em dívida para o total do crédito e para o destino de financiamento aquisição de habitação, passou de 52,9 mil euros e 59,7 euros em 2019, respetivamente, para 54 mil euros e 61 mil euros em 2020.