JURAMENTO DE BANDEIRA NO REGIMENTO DE INFANTARIA 14

A 25 de julho pelas 10h00, 5 semanas depois do dia da incorporação, 11 Soldados Recrutas jurarão

solenemente defender a sua Pátria numa cerimónia carregada de simbolismo e valor na parada do RI14.

O Juramento de Bandeira é a cerimónia que marca o fim da instrução básica e em que os soldados

recentemente incorporados juram defender a sua Pátria, se necessário for, com o sacrifício da própria

vida. O juramento será feito perante o Estandarte Nacional, em parada, e testemunhado pelos restantes

camaradas Viriatos e pelos familiares dos recrutas.

A Cerimónia será presidida pelo Exmo. Comandante da Brigada de Intervenção, Brigadeiro-General João

Carlos Loureiro Magalhães, também ele um Viriato e que assumiu recentemente estas funções.

Pela carga emocional e pelo conteúdo daquilo que nesta cerimónia se jura, o Juramento de Bandeira é,

além de uma linha sem retorno, um momento inigualável e inesquecível na vida dos que por ele passaram.

De certo não haverá alguém que tenha jurado bandeira, seja recentemente ou nos tempos da conscrição,

que não recorde esse dia com orgulho e sentimento de compromisso.

O RI14 e Viseu não recebem um juramento de bandeira há 16 anos.

RI 14