“Julieta dos Espíritos”, amanhã no Cine Clube!

É já amanhã que o Cine Clube de Viseu regressa à sala escura, com um ciclo de Quase Comédias! Dos mestres Federico Fellini, Elia Suleiman e da estreante Jeanne Balibar, serão três obras agridoces, a lembrar-nos que “a vida é uma tragédia em close-up, uma comédia num plano geral” (Charlie Chaplin).

Em ano de centenário do mestre Fellini, recordamos a sua Julieta dos Espíritos (1965) logo na primeira sessão. Criado em parceria criativa com a esposa e musa, a actriz Giulietta Masina, o realizador pinta neste seu primeiro filme a cores um fantasmagórico retrato de uma mulher de meia-idade que, após descobrir da infidelidade do marido, dá por si a embarcar numa alucinatória viagem de auto-descoberta. Memórias, sonhos, fantasias e forças sobrenaturais juntam-se e misturam-se nesta obra encantadora. ⟶ Trailer

Recordamos que o Cine Clube já em Junho retomou as sessões em sala, que em Agosto deram lugar lugar a várias sessões de Cinema ao Ar Livre. Preparamo-nos agora para mais um trimestre de sessões semanais, uma nova edição vistacurta: Viseu, cinema & outros desvios entre 27-31 Outubro, sessão comemorativa do 65º aniversário, e a Festa do Cinema Italiano em Novembro. Fiquem atentos ao nosso site e redes sociais para todas as novidades!