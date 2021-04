JSD Viseu quer fomentar o Associativismo Desportivo nas escolas

Abrir a porta a novas ideias de jovens para a fundação de projetos escolares inovadores é a principal intenção

A JSD Viseu apresentou, esta sexta-feira, em sede do Conselho Municipal da Juventude, uma proposta para a criação de um novo Programa de Incentivo Escolar à Atividade Física. A mesma consiste no lançamento de um programa aberto a todas as universidades e escolas de ensino básico, secundário e profissional, para apresentarem e recolherem apoio financeiro para ideias e projetos de associativismo desportivo e atividades desportivas.

Esta proposta pretende atuar na prevenção dos problemas de saúde, estimular mais a atividade física, envolver as associações desportivas, as associações de estudantes, entre outros atores. “Queremos aprofundar as condições de prática desportiva nas escolas, consolidando a estratégia de promoção do sucesso desportivo que tem sido levada a cabo no Município, nos últimos anos”, refere Adolfo César Pereira, Presidente da JSD Viseu.

“Como exemplo, um grupo de estudantes manifestava, dentro deste programa, a vontade de melhorar o seu desempenho desportivo com a reabilitação do campo da escola ou a criação de um evento desportivo anual, concorrendo a este apoio”, adianta Adolfo César Pereira. Os melhores projetos, analisados pela Câmara Municipal, receberiam o valor monetário correspondente ao necessário para executar e colocar o projeto no terreno.