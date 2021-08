JSD entrega 71 propostas para Viseu a Fernando Ruas

Processo de elaboração do manifesto contou com discussão pública e contributos recolhidos nos últimos anos

A JSD Viseu apresentou, esta segunda-feira, as suas propostas para Viseu ao candidato do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas. A entrega do “Manifesto Autárquico Jovem” aconteceu, durante a tarde, no Parque Aquilino Ribeiro e contou também com a presença do presidente da concelhia do PSD, João Paulo Gouveia.

O ambiente e a causa animal, a transição digital e a educação são três das oito áreas em que a estrutura laranja apresenta várias políticas de juventude para o desenvolvimento do concelho. O presidente da JSD Concelhia de Viseu, Adolfo César Pereira, refere que a elaboração deste trabalho prova que “as políticas de juventude devem ser transversais a todas as áreas de atuação de uma sociedade, e o documento espelha isso mesmo”.

Para o presidente da estrutura laranja, “este manifesto autárquico é o culminar físico dos últimos anos de reuniões, cafés e conversas com os jovens do nosso concelho”. Em conjunto com a comunidade juvenil, também num debate público aberto em formato digital, foi possível reunir medidas para fazer mais e melhor na mobilidade, acessibilidade, economia, cultura, entre outros temas.

Como principais bandeiras, a JSD pretende que Viseu promova a igualdade de oportunidades e que continue a fixar os jovens que aqui nascem e residem, mas que simultaneamente capte e atraia novos talentos. “São 71 ideias, mas prometemos continuar a trabalhar e apresentar muitas mais ao longo dos próximos anos. Vamos continuar atentos para ajudar a melhorar aquele que já é o melhor concelho para viver”, acrescenta José Pedro Antunes, coordenador do Gabinete de Estudos da JSD.

A cooperação e a solidariedade são também duas das linhas condutoras das da JSD para o desenvolvimento do território. Os jovens social-democratas referem que a interioridade não tem, nem pode ser, uma fatalidade ou um mero azar geográfico, dado que Viseu é um exemplo de superação no interior do país.

Adolfo César Pereira acredita que “a interdisciplinaridade da política é muito importante quando falamos de juventude. Os jovens, pela sua inerente esperança de uma vida longa, são aqueles que mais são implicados em qualquer medida tomada por um decisor político.”