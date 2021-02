Jovens querem discutir o futuro de Oliveira do Hospital

Nasceu em Oliveira do Hospital uma iniciativa criada por um grupo de jovens que pretende impulsionar a discussão sobre diversos temas relevantes para o futuro do concelho e da região, com o objetivo final de encontrar as melhores soluções. FOHRUM é o nome deste projeto, que tem como assinatura “Na Discussão, a nossa Solução”.

Este grupo de jovens pretende “criar e promover um ciclo de cinco conferências que estimule a reflexão sobre problemas identificados nas mais diversas áreas da vida autárquica e local”, explica o porta-voz do grupo, Rodrigo Marques. Sublinha ainda que “em vista estará sempre o futuro do concelho”. Além disso, o FOHRUM pretende ainda abordar e reconhecer “as soluções bem-sucedidas já aplicadas noutros concelhos, bem como aquelas que foram desenhadas a nível regional e nacional” e que poderiam ser aplicadas em Oliveira do Hospital e territórios adjacentes.

Criado já em 2021, o FOHRUM apresenta-se como “um projeto agregador e independente” que assenta sobretudo “no espírito crítico de 22 jovens residentes em diversas freguesias do concelho de Oliveira do Hospital”. Para Rodrigo Marques, e com a pandemia em plano de fundo, este projeto vai ser um palco de discussão que dará provas da capacidade de adaptação e resiliência da população mais jovem do concelho num momento de crise.

A primeira conferência debruça-se sobre os “Desafios do Tecido Empresarial no Interior”, decorre no final do mês de março, e conta com um painel de convidados de renome a nível local e nacional. O FOHRUM convida todos os interessados a seguirem as novidades através das redes sociais (Facebook e Instagram).