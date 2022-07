Jovens de Oliveira de Frades vigiam a floresta do concelho

No âmbito do programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, do qual o

Município é parceiro, encontram-se a decorrer de 16 de julho a 30 de agosto, ações de

sensibilização e vigilância florestal com a participação de 45 jovens. Estas ações

pretendem envolver os participantes na promoção de práticas de voluntariado juvenil no

âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas.

Com a dinamização deste programa, pretende-se, também, sensibilizar as populações,

prevenir contra os incêndios rurais e outras catástrofes com impacto ambiental,

monitorizar e recuperar territórios afetados.